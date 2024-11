Sbircialanotizia.it - Università: Campus Principe di Napoli, 34 borse studio corsi Gastronomia, Scienze turistiche e economiche

Leggi tutto su Sbircialanotizia.it

Il bando è rivolto ai residenti in Campania che, grazie a requisiti di reddito e merito, possono beneficiare di un accesso agevolato all'istruzione universitaria di qualità Il Comune di Agerola ha pubblicato il bando per l'assegnazione di 34didedicate agli studenti residenti in Campania, per l’accesso aidi laurea in, .