Unicredit | utile 3 trimestre sale a 25 miliardi oltre le stime

Quifinanza.it - Unicredit: utile 3° trimestre sale a 2,5 miliardi oltre le stime

Leggi tutto su Quifinanza.it

Risultati trimestrali e dei nove mesi molto positivi per, che dopo esser cresciuta per quindici trimestri consecutivi, rivede al rialzo la guidance per l’anno in corso e le prospettive per gli anni successivi, offrendo anche un ritorno più attrattivo per gli azionisti e gettando le basi per la crescita futura. I risultati delNel terzodell’anno, i ricavi totali si sono attestati a 6,1, in aumento del 2,9% rispetto all’anno precedente, trainati dalle commissioni (+8,5%), parzialmente controbilanciate dal margine di interesse (-1%) e dai proventi da attività di negoziazione (-7,7%). ricavi netti hanno raggiunto quota 6nel, risultando in rialzo del 2,6% su anno, mentre il margine operativo lordo ha superato 3,8(+5,7%). L’netto si è attestato a 2,5, in aumento dell’8,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e sopra ledel mercato (2,2).