Riminitoday.it - Una passeggiata tra i giardini di Riccione, alla scoperta dei "tesori verdi" della città e della Perla Verde

Leggi tutto su Riminitoday.it

Restano ancora alcuni posti disponibili per parteciparepatrimoniale “Iraccontano:, la”, in programma sabato 9 novembre dalle 14:00 alle 18:00. Un’opportunità unica per scoprire gli angoli più suggestivi, daistorici alle.