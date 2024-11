Bergamonews.it - Un dono che illumina, accendiamo il cambiamento

Fondazione della Comunità Bergamasca promuove un evento dedicato al futuro della filantropia e alla cultura deldal titolo: ‘Uncheil. Il futuro della filantropia che fa crescere le comunità’. La giornata è l’occasione per approfondire il ruolo di Fondazione della Comunità Bergamasca sul territorio e il processo diin corso nelle modalità di azione: dalla spinta alla co-programmazione e co-progettazione al rilancio della ‘Cultura che cura’ dopo l’anno della Capitale, il confronto intende tracciare le coordinate del futuro della filantropia. L’appuntamento è per sabato 9 novembre 2024 alle 10 all’Auditorium di Confindustria Bergamo del Kilometro Rosso – Gate 5, via Stezzano 87, 24126 Bergamo. Ingresso libero, su prenotazione a questo link.