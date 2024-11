Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 06-11-2024 ore 13:10

dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio aumenta il numero di italiani che rinunci a curarti nel 2023 è stato il 7 6% della popolazione contro il 6 e 3 del 2019 la quota di quanti hanno rinunciato a causa delle lunghe liste di attesa risulta pari al 4,5 le rinunce per motivi economici riguardano il 42 della popolazione quelle per comodità del servizio non per cento a lanciare il monito del presidente dell’istat Francesco Maria Chelli che durante dizione sulla manovra citato di indagine aspetti della vita quotidiana con informazioni sulle persone che pur avendone bisogni hanno dovuto rinunciare un accertamento diagnostico una visita specialistica ormai mancano poche ore alla Notte della verità negli Stati Uniti è tutto pronto per il voto che porterà all’elezione del nuovo presidente i candidati Donald Trump e kamala Harris consapevoli di quanto La contesa sia incerta si stanno spendendo fino minuto per portare a casa voti Preziosi Soprattutto negli Stati che sono ancora in bilico che saranno decisivi per la vittoria finale un capotreno rimasto ferito dopo essere stato accoltellato su un convoglio in viaggio tra Genova e Busalla l’aggressione sarebbe avvenuta all’altezza della stazione ferroviaria di Rivarolo durante un controllo di biglietti l’uomo quarantenne è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Villa Scassi di Genova con finite al fianco che non hanno raggiunto organi vitali i carabinieri avrebbero arrestato un egiziano di 21 anni insieme a lui i militari del nucleo radiomobile avrebbe identificato anche una ragazza minorenne di origini straniere in mano a Genova quest’ultima sarebbe stata denunciata per aver partecipato Il diverbio culminato nel l’aggressione aprendo da una stampa lo scrive sui suoi canali Social Pierluigi Bersani pubblicando l’immagine di una pagina di quotidiano la notizia della sua soluzione dall’accusa di aver diffamato il generale Roberto vannacci sul palco della Festa dell’Unità di Ravenna i fatti risalirebbero al primo settembre 2023 multi ama ancora pagina Gioele è morto all’ospedale di Perugia aveva 10 anni caduto accidentalmente dal balcone della casa di famiglia alla periferia del Capoluogo Umbro quanto successo Sono in corso accertamenti per il momento non emergono responsabilità di altre persone la dinamica non è comunque ancora del tutto Chiara il bambino come ricostruito dei media locali si sarebbe sport nel pomeriggio di ieri dal balcone di casa dei nonni al terzo piano di un palazzo di Castel del Piano Forse per vedere qualcosa o qualcuno sotto l’abitazione quindi la caduta i soccorsi da parte del 118 è stato subito trasportato all’ospedale di Perugia condizioni Dov’è terremoto durante la notte ci fermiamo qui buon proseguimento di Asti In collaborazione con Agenzia Italia Stampa