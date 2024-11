Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 06-11-2024 ore 11:10

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Stati Uniti d’America oggi al voto con la sfida tra Merit tra veleni e tensioni si prevede un testa a testa fino all’ultimo occhi puntati tristezza Swing state Che decideranno il quarantasettesimo presidente americano poche migliaia di voti determinanti possibili tensioni e colpi di scena Casa Bianca ingresso blindati pronta anche la Guardia Nazionale è il mondo con il fiato sospeso i risultati del voto arriverà della notte tra oggi e domani ora italiana protesta ieri sera nel cara di vari con intervento della polizia innescare disordini sarebbe stata la notizia della morte in ospedale di un migrante sempre in serata soccorso in mare a Crotone della Guardia Costiera 99 persone ha raccolto un altro gruppo di migranti da trasferire in Albania mani tagli magistrati continua non convalidare intrattenimenti sciopero dalle 9 alle 17 di oggi dopo che un capotreno di 40 anni è stato accoltellato da un 21enne nordafricano a cui aveva chiesto il biglietto sul regionale Genova Busalla stamattina in commissione trasporti la camera addizione degli allievi di Trenitalia Italo sullo stato di crisi tale servizio della rete ferroviaria avvia la camera delle lezioni sulla manovra che il secondo Confindustria non dà risposta dei rischi della congiuntura critica anche lanci che te ne il blocco dei Cantieri allarme sui fondi per la sanità pubblica da parte dei jeans secondo cui servono 19 miliardi oggi sindacati dalla meloni dopo lo sciopero annunciato Da ggl Willy l’emergenza maltempo si sposta in Catalogna e nuova allerta rossa per la Dana su Barcellona è la provincia di Castiglione interrotti i collegamenti ferroviari regionali deviate decine di voli dall’aeroporto di El Prat allagato la valenza incubo dispersi in cui l’unità militare di emergenza che non è predisposto una camera mortuaria in grado di ospitare fino a 400 salmi lo sport nei posticipi dell’undicesima giornata della Serie A di calcio la Lazio batte 21 il Cagliari e all’Olimpico idea due punti insieme ad Atalanta e Fiorentina dietro Napoli meno Inter Empoli Como 1 0 Parma Genoa 0 stasera in campo la quarta giornata di Champions League alle 21 la Juventus gioca al-hilal il Milan è impegnato in casa del Real Madrid il Bologna ospita il monaco per il tennis oggi Torino e nelle doppio delle Finals e noi ci vediamo qui Vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa