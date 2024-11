Udine20.it - Udine: brindiamo! Torna San Martino in Osteria – 8/11 nov 2024

Un’occasione per mangiare e bere bene in compagnia a prezzi contenuti. Dall’8 all’11 novembre, 18 osterie storiche del Friuli ospiteranno la quinta edizione di Sanin, evento enogastronomico organizzato dal Comitato Friulano Difesa Osterie, in collaborazione con la Pro Loco Città die l’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia.A illustrare l’iniziativa, in partenza questo fine settimana, è stato Enzo Mancini, presidente del Comitato Friulano Difesa Osterie: “San– ha sottolineato – è una ricorrenza che rievoca incontri gioiosi e conviviali e che fa parte dell’identità friulana. Rinnoviamo questa tradizione, onorando il legame con la nostra terra e con le nostre radici.”L’evento si svolgerà in 11 osterie di, 2 di San Daniele del Friuli e altre 7 nei comuni di Basiliano, Mereto di Tomba, Sedilis di Tarcento, Tricesimo e Spilimbergo.