Lapresse.it - Ucraina, La Russa: “Vittoria Trump? Forse Zelensky è contento che qualcuno lavori per pace”

“L’elezione diè una brutta notizia per? Vedremo”. Così il presidente del Senato, Ignazio La, commentando con i cronisti le possibili evoluzioni della guerra ina seguito delladinelle elezioni americane. “Anche questo è visto con gli occhi della tifoseria? Non lo so. Può darsi che sia una brutta notizia per chi vuole una guerra infinita. Può darsi chesiache ci siachesinceramente, magari speriamo, per chiudere in maniera giusta il conflitto. Lagiusta deve essere l’obiettivo di tutti noi, sicuramente dell’Italia”, ha aggiunto.