Trump vince le elezioni Usa2024 Tutte le reazioni in Italia

Donaldè il nuovo Presidente degli Stati Uniti, il 47° della storia, ed è al suo secondo mandato dopo aver vinto nel 2016 contro Hillary Clinton. Dopo la proclamazione della vittoria sono arrivate lee le congratulazioni dal panorama politico nazionale, dai nostri Meloni e Salvini, a Crosetto. A nome mio e del Governono, le più sincere congratulazioni al Presidente eletto degli Stati Uniti, Donald #e Stati Uniti sono Nazioni “sorelle”, legate da un’alleanza incrollabile, valori comuni e una storica amicizia. È un legame strategico, che sono certa. — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 6, 2024 Patriotism, border control, tax cuts, Christian roots, freedom of speech, commitment to world peace. Common sense, passion, and hope WIN in the US! What a historic day! CONGRATULATIONS, President Donald#GoDonaldGo #Election2024 pic.