Thesocialpost.it - Trump vince, la reazione di Scanzi in diretta: cosa dice alle 5 del mattino

Leggi tutto su Thesocialpost.it

ra chi l’ha presa malissimo, in Italia, per la vittoria di Donaldelezioni Usa c’è anche Andrea. Ospite in collegamento notturno con “È sempre cartabianca“, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rete4 che ha coperto le elezioni americane per Mediaset, il giornalista del Fatto Quotidiano ha commentato i risultati elettorali. Quando il quadro era ormai delineato, verso l’alba,ha detto: “In moltivano, ok,ha molti difetti ma potrebbe essere la persona tra i due meno dannosa nell’ottica geopolitica, quella che ci allontana un po’ di più dalla terza guerra mondiale perché porterà gli Stati Uniti verso una posizione così isolazionista che se ne fregherà di tutto il resto e quindi, paradossalmente, farà meno danni di Kamala Harris in ottica Israele-Palestina”.