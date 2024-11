Ilfattoquotidiano.it - Trump vince anche nei 7 Stati in bilico: a lui la Pennsylvania. Così il “blue wall” ha tradito i dem

I sondaggi davano i due candidati sul filo, in quella che si prospettava essere una battaglia all’ultimo voto. Addirittura che sarebbe potuta durare giorni. Ma in realtà, per Donaldsi profila una vittoria nettanei sette swing states, gliin, Michigan, Wisconsin, Nevada, Arizona, North Carolina e Georgia – dati come ago della bilancia per determinare il destino della Casa Bianca. Tutti, al momento, sono leaning repubblican, ovvero registrano un vantaggio del Gop. Ma la, dove si sono concentrati i maggiori sforzi della campagna elettorale, va acoi suoi 19 voti elettorali. La proiezione arriva dalla Cnn, che porta il calcolo di 265 voti nel Collegio Elettorale, a cinque voti dalla soglia di 270 per la conquista della Casa Bianca. E secondo Fox News,sarà il nuovo presidente degliUniti proprio grazie ai successi in Wisconsin e: per l’emittente conservatrice, il candidato repubblicano ha raggiunto finora 277 grandi elettori, sette in più dei 270.