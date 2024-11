Secoloditalia.it - Trump verso una vittoria schiacciante. Il New York Times: “Al 91% è il nuovo presidente”

Donaldrisulta in vantaggio in tutti gli Stati in bilico dove al momento è in corso lo scrutinio dei voti per le presidenziali Usa e viene dato con l’91 per cento di possibilità disecondo il modello matematico del New. L’ex, secondo i dati dell’Ap, è avanti in Pennsylvania (51%-48% col 72% dello spoglio), Michigan (52-47 col 30% dello spoglio), Wisconsin (51-48 al 63% dello spoglio), Georgia (51-48 col 93% dello spoglio), North Carolina (51-48 all’88% dello spoglio) e Arizona (49,7-49,5 al 53% dello spoglio). Mancano i dati dell’ultimo Stato in bilico, il Nevada. Ma cosìè comunque avviatola rielezione alla Casa Bianca. “Game, set and match”, gioco, set e partita: così Elon Musk, sostenitore di Donald, esulta su X alle 5 di mattina ora italiana, per lo scrutinio nelle elezioni Usa.