Leggo.it - Trump presidente, così ha convinto gli immigrati a votarlo: «Siete già in tanti, volete che i nuovi vi rubino il lavoro?»

Leggi tutto su Leggo.it

Una vittoria schiacciante. Inaspettata per i sondaggisti, che hanno dato lo scontro-Harris in bilico fino alla fine. Attesa invece dagli scommettitori, per i quali l'elezione di The Donald.