Trump eletto presidente Usa le reazioni Netanyahu Orban e Salvini esultano Macron sente Scholz | Difenderemo i nostri interessi Zelensky spera in una pace giusta Meloni | Italia e Stati Uniti ancora più forti

vince le presidenziali Usa 2024: lepolitiche Donaldtorna alla Casa Bianca: il tycoon 78enne, candidato del Partito repubblicano, ha vinto le elezioni presidenziali deglisconfiggendo la dem Kamala Harris. “Abbiamo fatto la storia”, esulta. Di seguito ledei principali leader politici nel mondo e intorna: cosa dicono i leader mondiali Israele Il primo ministro di Israele Benjaminscrive su X: “Cari Donald e Melania, congratulazioni per il vostro più grande ritorno della storia! Il suo storico ritorno alla Casa Bianca rappresenta un nuovo inizio per l’America e un forte rinnovato impegno nei confronti della grande alleanza tra Israele e America. Questa è una grande vittoria!”. Russia “Vince chi vive di amore per il proprio Paese e non di odio verso gli stranieri”, scrive sul suo canale Telegram la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, riferendosi evidentemente all’esito delle presidenziali negli Usa, ma senza citarle esplicitamente.