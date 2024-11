Ilfogliettone.it - Trump è il 47esimo presidente Usa: “Non inizierò guerre ma le fermerò”

Donaldha trionfato nelle elezioni presidenziali del 2024, diventando ildegli Stati Uniti. Con un risultato schiacciante, ha superato la soglia dei 270 grandi elettori necessari per la vittoria, ottenendo 277 voti contro i 224 della sua avversaria, Kamala Harris. Questo successo si traduce in oltre 71 milioni di voti popolari (51%) rispetto ai 66 milioni (47.5%) della Harris.Un'inaugurazione storicaentra nella storia non solo per il suo ritorno alla Casa Bianca, ma anche per essere il primoeletto con una condanna penale e il più anziano ad assumere l'incarico, all'età di 78 anni. Durante il suo primo discorso daeletto, tenuto al Centro Congressi di West Palm Beach, ha espresso gratitudine verso i suoi sostenitori e ha promesso di mantenere le sue promesse.