Ilgiornaleditalia.it - Trump, discorso dopo la vittoria: “Sono il 47esimo presidente Usa, abbiamo fatto la storia, sarà un’età dell’oro” - DIRETTA

Leggi tutto su Ilgiornaleditalia.it

Il tycoon parla in FloridalaDonaldsta tenendo in questi minuti una Palm Beach. Il tycoon ilamericano, anche se ancora non è arrivata l'ufficialità. Tuttavia i risultati che stanno arrivandola chiusura dei seggi parlano chiaro.