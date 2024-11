Iltempo.it - Trump contesta su Truth "massicci brogli elettorali" in Pennsylvania

Philadelphia, 6 nov. (askanews) - Donaldtorna a parlare senza alcuna prova di "" in, lo Stato che più di ogni altro dei sette in bilico potrebbe decidere l'esito della corsa alla Casa Bianca. A urne aperte, il candidato repubblicano lo ha scritto sul suo socialassicurando che "la polizia sta arrivando". "Ci sono controlli su moltissimi livelli" dice invece Karen Chillcott, funzionaria elettorale della contea di Erie in. "Siamo molto, molto fiduciosi che quello che accade qui è sicuro. Sappiamo di essere al centro dell'attenzione e per questo ci siamo preparati bene, abbiamo materiale supplementare, il doppio degli scanner che alle ultime elezioni, scrutatori in più, ci siamo preparati con largo anticipo" Donaldda settimane parla diquasi a incitare alla rivolta in caso di risultato a lui sfavorevole, in queste ore sta parlando anche dia Denver in Colorado e secondo un sondaggio CBS, il 52% dei suoi elettori non si fida del processo elettorale.