Bresciatoday.it - Travolto da un'auto mentre torna a casa da scuola: ragazzino portato al Civile

Leggi tutto su Bresciatoday.it

Un 13enne è statoda un’ieri pomeriggio (verso le 13.15) poco dopo essere uscito da, in via Solferino a Castiglione delle Stiviere lungo la strada che conduce in località Grole. La vettura, guidata da una donna di 52 anni, ha colpito il ragazzoattraversava la.