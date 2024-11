Frosinonetoday.it - Tragedia in un marmificio, operaio muore schiacciato da una lastra

Leggi tutto su Frosinonetoday.it

Dramma alla periferia di Ausonia, in via Taverna, dove undi 60 anni, impegnato nello scarico di lastre di marmo all'interno di un'azienda, è rimastoper cause ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Pontecorvo, gli ispettori.