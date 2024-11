Leccotoday.it - Tragedia a Pradello: nelle acque del lago c'è un cadavere

Leggi tutto su Leccotoday.it

nello specchio diantistante la località, in un pomeriggio, quello di mercoledì 6 novembre, segnato dagli interventi dei vigili del fuoco per persone finite in acqua.Il corpo di una donna di 50 anni, privo di vita, è stato rinvenuto nelin zona Orsa Maggiore. Sul.