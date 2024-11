Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-11-2024 ore 19:00

Leggi tutto su Romadailynews.it

LuceverdeBen ritrovati dalla redazioneintenso sul Raccordo Anulare in particolare coda in carreggiata interna tra Cassia e Nomentana altre cose in carreggiata esterna tra laFiumicino e del mare qui anche a causa di un incidente cosa seguendo rallentamenti e code da via Pontina Lanina ci sta in fila anche su via Pontina all’altezza del raccordo anulare nelle due direzioni e sul viadotto della Magliana sempre nelle due lezioni difficoltà pere lavori sia su via del Mare sia su via Ostiense dove lo ricordiamo si transita su carreggiata ridotta rispettivamente 3 Acilia e Vitinia e tra Vitinia e Lido di Ostia tra tipo in uscita dalla città sul tratto Urbano della A24-teramo da Portonaccio a raccordo anulare incidente su via Prenestina Ci sono code all’altezza di via cannaroli Attenzione si transita senso unico alternato ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code perlavori tra Corso di Francia e via Salaria in direzione di San Giovanni code anche in carreggiata opposta sulla tangenziale Tra Batteria Nomentana via dei Campi Sportivi ma per i dettagli di queste le altre notizie potete consultare il sito