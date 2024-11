Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-11-2024 ore 18:00

Luceverdeveri trovati dalla redazioneintenso sul Raccordo Anulare in particolare coda in carreggiata interna tra Cassia e Salaria e proseguendo tra Bufalotta e Nomentana qui anche a causa di un incidente altre cose in carreggiata esterna tra laFiumicino Lanina è per un incidente tra Prenestina e Tiburtina coda tra tipo in uscita dalla città sul tratto Urbano della A24Teramo da Portonaccio a raccordo anulare difficoltà pere lavori sia su via del Mare sia su via Ostiense dove lo ricordiamo si transita su carreggiata è ridotta rispettivamente tra Acilia e Vitinia Vitinia e Lido di Ostia incidente su via Cilicia rallentamenti e code in prossimità di via Cristoforo Colombo in direzione di Piazzale Ostiense code per incidente anche su via Casilina in uscita dalla città dal raccordo anulare a via Antonio Ingegnoli sempre per incidente Ci sono code su via Prenestina altezza di via cannaroli Attenzione si transita a senso unico alternato ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della code pere lavori tra Corso di Francia e via Salaria in direzione di San Giovanni code anche in carreggiata opposta sulla tangenziale Tra Batteria Nomentana e via dei Campi Sportivi ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito