Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-11-2024 ore 13:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità proseguono i lavori su del Foro Italico con riduzione di carreggiata tra via Salaria e viale di Tor di Quinto nelle due direzioni frequente la formazione di rallentamenti nelle ore di maggiorattive riduzioni di pregiate deviazioni su via del Mare sull’ostiense rispettivamente tra ciliegie Vitinia e tra Vitinia e Lido di Ostia prestare attenzione alla segnaletica ricordiamo per lavori di riqualificazione del deposito di Porta Maggiore fino al prossimo primo dicembre le linee tram 258 viaggeranno integralmente su bus la linea 3 Sara sostituita da bus tra la stazione Trastevere e Porta Maggiore per lavori notturni chiuse tra le 23 e le 6 del mattino le rampe di entrata e di uscita della tangenziale est da viale se a Largo Passamonti prestare attenzione alla segnaletica maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito