Lidentita.it - Tortura il figlio di 5 mesi per fare causa all’Ulss: arrestato in flagranza

Avrebbeto illetto in corsia per potereall’ospedale e, se del caso, rivendicare anche un assegno di invalidità di cui come esercente della potestà genitoriale sarebbe stato lui a beneficiare. È la sconcertante e triste vicenda che ha visto un giovane padre finire dietro le sbarre dopo l’arresto inda parte .ildi 5perinL'Identità.