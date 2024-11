Vanityfair.it - Tlon: La democratura è l'autoritarismo mascherato da democrazia e attrae sempre di più

In Europa si maschera come difesa dei valori tradizionali, in America come populismo contro «l'élite corrotta». Per sopravvivere, si deve rispondere alle sfide del secolo senza tradire i principi di libertà, uguaglianza e partecipazione