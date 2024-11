Cms.ilmanifesto.it - The Cure, memento mori «old wave» per un mondo solitario e perduto

Leggi tutto su Cms.ilmanifesto.it

C’è tanta di quella grazia da sperare che sia l’ultimo. Se non fosse che Robert Smith ha già annunciato altri due album, Songs Of A Lost World sarebbe per i . The«old» per unil manifesto.