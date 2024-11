Trentotoday.it - "Tenetevi tutto quello che mi avete rubato, ma ridatemi le ceneri del mio cane"

Leggi tutto su Trentotoday.it

Un furto come (purtroppo) ne accadono tanti anche nel nostro territorio: i ladri si sono introdotti in un’abitazione, in questo caso a Ravina, e hanno portato viache era possibile, in particolare denaro e gioielli. E un pezzo di cuore dei proprietari.Nello specifico, una scatola.