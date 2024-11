Abruzzo24ore.tv - Tecnica innovativa salva paziente: massa infetta aspirata dal cuore senza chirurgia

Teramo - All'ospedale Mazzini di Teramo, cardiochirurghi e radiologi rimuovono unacardiacacon metodo avanzato, evitando intervento invasivo. In Abruzzo, è stata eseguita per la prima volta una proceduradi rimozione di unacardiacadi 6 cmricorrere a un intervento chirurgico tradizionale. Utilizzando il sistema AngioVAC, l'equipe medica dell'ospedale Mazzini di Teramo ha aspirato ladall'atrio destro di un uomo di 56 anni. Laha permesso di filtrare il sangue e restituirlo al, evitando perdite ematiche. Il, stabilizzato dopo tre giorni, è stato trasferito all'ospedale de L'Aquila per ulteriori cure. leggi tutto