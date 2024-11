Inter-news.it - Taremi: «Gol in Inter-Arsenal? Più importante vincere! Faremo del nostro meglio»

Tutto pronto a San Siro per la quarta sfida stagionale di Champions League dell’. Pochi minuti prima del fischio d’inizio della gara contro l’viene su Sky Sport 24 Mehdi. FAME DI GOL – Cresce l’attesa per. Prima dell’inizio del match di Champions League Mehdiafferma: «Un altro mio gol in Champions League come contro lo Stella Rossa? Effettivamente è da tanto tempo che non segno, se riesco sono molto contento ma la cosa piùla partita. Sarà sufficiente la prestazione col Venezia per conquistare tre punti stasera? Sicuramente noi ci alleniamo sempre perla partita e cerchiamo di fare del. Staserala stessa cosa perché l’è un’altra bella squadra, con dei grandi giocatori che hanno molta qualità.