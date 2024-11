Liberoquotidiano.it - Tajani: "Con Trump non cambia nulla, Usa nostro principale alleato"

(Agenzia Vista) Roma, 06 novembre 2024 "Conpresidente, nonassolutamente, noi siamo amici degli Stati Uniti, è ilsul palcoscenico internazionale e quindi continueremo a lavorare con grande determinazione per rafforzare questo legame". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio. "Lavoreremo con l'amministrazione- ha aggiunto- Io sono assolutamente convinto cheabbia simpatia per ilPaese, come ha dimostrato anche in passato, quindi per quanto riguarda anche gli aspetti commerciali, che sono il tema più delicato, dove dovremo lavorare molto, io credo che si potrà ottenere qualche risultato". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev