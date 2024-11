Laverita.info - Sui clandestini la Corte Ue non dice che l’ultima parola spetta ai giudici

La sentenza usata dai nostri tribunali impone alle toghe di verificare se il Paese sia rischioso per il ricorrente, ma la scelta sugli Stati sicuri resta in capo ai governi. Tant’è che per Parigi, Berlino & C. non è cambiato nulla.