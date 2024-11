Lettera43.it - Studentessa iraniana si spoglia per protesta, il regime: «Ha infranto la legge»

Leggi tutto su Lettera43.it

«Non ha osservato l’obbligo sul velo e hala». Lo ha affermato il ministro iraniano della Scienza, Hossein Simai Saraf, parlando dellache si è parzialmenteta nel cortile dell’Università Azad di Teheran durante il fine settimana, dopo essere stata molestata dalla polizia morale per non aver osservato il codice di abbigliamento islamico previsto in Iran. Saraf ha definito «immorale» la pubblicazione dei video, riferisce l’agenzia Isna, e ha affermato che la ragazza «soffre di problemi psichici» ed è stata «un’ottima idea» trasferirla in ospedale e non in un centro di detenzione. Laè Ahou Daryaei, un’attivista e dottoranda in letteratura francese all’Università Azad di Teheran. Da anni giornalisti e attivisti denunciano la prassi delle autorità iraniane di utilizzare diagnosi psichiatriche per screditare e reprimere il dissenso delle donne.