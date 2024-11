Piperspettacoloitaliano.it - Stucky e The Bad Guy orario su Rai 2: il mercoledì sera perfetto del poliziesco all’italiana

Leggi tutto su Piperspettacoloitaliano.it

A che ora iniziae The Bad Guy su Rai 2, un binomionelIldi Rai 2 si anima con due serie tv di grande prestigio che condividono quasi un destino comune. Stiamo parlando die The Bad Guy, due polizieschi italiani che stanno conquistando rapidamente il pubblico. La fiction con Giuseppe Battiston è diretta da Valerio Attanasio ed è tratta dai romanzi di Fulvio Ervas ed esplora le indagini disu vari casi di omicidio complessi, approfondendo gli aspetti psicologici sia delle vittime che dei carnefici. The Bad Guy è una prima tv tratta da Prime Video e ha come protagonisti Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi, due giudici in guerra contro la Mafia. Ma a che ora iniziano le due serie tv ? Scopriamo l’die The Bad Guy su Rai 2.