Liberoquotidiano.it - **Strage Cutro: Procura Crotone chiede processo per 4 finanzieri e due Guardia costiera**

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

Palermo, 6 nov. (Adnkronos) - Ilper 4e due uomini dellacostiera è stato chiesto dalladinell'ambito dell'inchiesta sulla strage di, avvenuta il 26 febbraio 2023 quando morirono 94 migranti e molti altri corpi non furono mai ritrovati. Gli uomini della Gdf e della Capitaneria di porto, come scrive la Gazzetta del Sud, sono accusati di non avere impedito il naufragio. I reati ipotizzati a carico dei sei indagati sono naufragio colposo e omicidio colposo plurimo. Rischiano ilGiuseppe Grillo, capo turno della sala operativa del Comando provinciale di Vibo Valentia delladi finanza e del Roan, il Reparto operativo aeronavale delle fiamme gialle; Alberto Lippolis, comandante del Roan di Vibo Valentia; Antonino Lopresti, ufficiale in comando e controllo tattico nel Roan di Vibo Valentia; Nicolino Vardaro, comandante del gruppo aeronavale di Taranto; Francesca Perfido, ufficiale di ispezione in servizio nel Centro di coordinamento italiano di soccorso marittimo di Roma, e Nicola Nania, ufficiale di ispezione nel centro secondario di soccorso marittimo di Reggio Calabria.