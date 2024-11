Calcionews24.com - Stoccarda Atalanta, infortunio Kolasinac: sostituito il difensore, ecco le condizioni

Brutte notizie per Gian Piero Gasperini che perde una delle sue pedine fondamentali in difesa Durante la sfida tra, Seadha alzato bandiera bianca dopo pochi minuti chiedendo subito il cambio per un problema fisico che ha subito destato preoccupazione. Dalle prime impressione, sembra essere un possibile problema al flessore per l’ex .