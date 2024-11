Europa.today.it - Stefano De Martino commosso per i complimenti di Mollica: "Il sogno di una vita"

Leggi tutto su Europa.today.it

Vincenzosi dichiara fan diDe, con una recensione social che è una dichiarazione di grande stima e affetto. "Da quando ho visto la prima puntata di Bar Stella non ho più smesso di seguire quello che combinava in televisione e in teatroDe" dice il.