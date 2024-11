Fanpage.it - Statali, approvato nuovo contratto: quanto aumenta lo stipendio, le novità su buoni pasto e smart working

Leggi tutto su Fanpage.it

Ildei dipendentiè stato: i sindacati hanno trovato l'accordo definito con l'Aran, nonostante l'opposizione di Cgil e Uil. In arrivo per il 2022-2024 aumenti medi da 165,85 euro lordi al mese. Isaranno riconosciuti anche in. Sì alla sperimentazione della settimana corta, ma lavorando comunque 36 ore.