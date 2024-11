Iltempo.it - "Stanno facendo le valigie?": Rita Pavone clamorosa. Così inchioda i pro Kamala

Gli endorsement non hanno funzionato. Se la partita per la presidenza Usa tra Donald Trump eHarris si fosse giocata ufficialmente sul sostegno esplicito delle celebrities, per decretare la vittoria dei democratici sarebbero bastati pochi secondi. Gli inviti al voto di Lady Gaga, Ricky Martin, Bruce Springsteen, Eminem, Leonardo Di Caprio, Beyoncè, Billie Eilish, George Clooney, Robert De Niro non sono bastati. È il tycoon il 47esimo presidente degli Stati Uniti. E proprio questo è il punto su cui si è concentrata. "Tutti quegli ultra famosi personaggi che hanno detto che se vinceva Trump avrebbero lasciato gli Stati Uniti,le? No, lo chiedo perché se uno è corretto, quando promette mantiene", ha scritto in un post su X dopo la vittoria del candidato repubblicano alla presidenziali negli Usa.