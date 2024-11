Sbircialanotizia.it - Soul Asylum, una data a Milano a febbraio

Leggi tutto su Sbircialanotizia.it

L'alternative rock band americana sarà in concerto all’Alcatraz il 122025 L’alternative rock band americanaannuncia per il 2025 il tour a supporto del tredicesimo album in studio 'Slowly But Shirley' pubblicato il 27 settembre. Il gruppo autore dell’amatissimo classico 'Runaway Train' inciso nel 1992 all’interno dell’album 'Grave Dancers Union', sarà in .