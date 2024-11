Soul Asylum, una data a Milano a febbraio

Leggi tutto su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – L’alternative rock band americanaannuncia per il 2025 il tour a supporto del tredicesimo album in studio ‘Slowly But Shirley’ pubblicato il 27 settembre. Il gruppo autore dell’amatissimo classico ‘Runaway Train’ inciso nel 1992 all’interno dell’album ‘Grave Dancers Union’, sarà in concerto all’Alcatraz diil 122025. In apertura si esibirà un’altra band che sarà annunciata prossimamente. I biglietti saranno in vendita su MC2Live.it, Vivaticket.com e relativi punti vendita dalle 10 dell’8 novembre. L'articolo, unaproviene da Daily Show Magazine.