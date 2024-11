Sbircialanotizia.it - Sostenibilità: materie prime critiche, la road map di Iren

Leggi tutto su Sbircialanotizia.it

"Lesono essenziali perché più di un terzo del Pil italiano dipende direttamente o indirettamente dalle". Così Luca Dal Fabbro, presidente di, a margine della presentazione della 'map italiana per le', eventoa Ecomondo 2024, per illustrare i risultati dell’ultimo studio, realizzato in collaborazione .