Liberoquotidiano.it - Sostenibilità: materie prime critiche, la road map di Iren

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Lesono essenziali perché più di un terzo del Pil italiano dipende direttamente o indirettamente dalle". Così Luca Dal Fabbro, presidente di, a margine della presentazione della 'map italiana per le', eventoa Ecomondo 2024, per illustrare i risultati dell'ultimo studio, realizzato in collaborazione con The European House Ambrosetti, sulle strategie per sostenere la competitività industriale del Paese a partire dalle opportunità offerte, appunto, dalle. Secondo l'analisi, con 1,2 miliardi di euro di investimenti, l'Italia può ridurre la dipendenza dall'estero per ledi quasi un terzo, generando oltre 6 miliardi di euro di valore aggiunto per la filiera al 2040.