Calcionews24.com - Sommer: «Inter, una squadra importante per me! Sulla lotta Scudetto…»

Leggi tutto su Calcionews24.com

ha raccontato le emozioni del primo anno vissuto in nerazzurro. Ecco come ha vissuto la festa Scudetto, e quell’aneddoto su Lautaro. Yannha rilasciato una specialevista all’House Organ dell’. Ecco le sue dichiarazioni: PRIMO ANNO – «Per me l’è unaspeciale, il primo anno con questi tifosi e con quello che abbiamo fatto è stato .