SOCIAL – Real Madrid-Milan Malick Thiaw | che notte! Il post

da sogno perin: primo goal in rossonero per il difensore tedesco e vittoria. Ilnon si dimenticherà tanto facilmente delle emozioni provate nella sfida di Champions League contro ilal Santiago Bernabeu. Partita vinta dalper 3-1 sulla formazione allenata da Carlo Ancelotti. Un risultato maturato anche grazie al goal del difensore centrale tedesco, il suo primo in rossonero, che ha sbloccato la partita dopo poco più di undici minuti con un colpo di testa su un calcio d’angolo. Che partita percontro il! Il goal che ha aperto la partita ma non solo. View thison Instagram Ashared byLaye(@.laye): che! IlLEGGI ANCHE, Mike Maignan festeggia la vittoria.