Forlitoday.it - Smog, bollino rosso fino a venerdì: stop alle auto più inquinanti, ma anche niente barbecue

Leggi tutto su Forlitoday.it

in tutte le province dell'Emilia-Romagna almeno. Prosegue l'rtain tutta la regione, con la proroga in praticaalla fine della settimana delle misure straordinarie sulla qualità dell'aria in vigore da mercoledì. I controlli effettuati da Arpae prevedono.