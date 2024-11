Calcionews24.com - Skorupski non basta al Bologna per evitare il ko, le pagelle del portiere rossoblù

I voti di Lukasz, ieri il migliore in campo nella sconfitta delcontro il Monaco: non può nulla su Kehrer, tiene il risultato in bilico Ilincappa nel terzo ko in Champions League: in casa con il Monaco una rete di Kehrer rimanda ancora l’appuntamento con la prima vittoria europea della squadra .