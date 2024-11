Palermotoday.it - Siccità, Schifani: "Accelerare per i dissalatori, questo mese sarà meno piovoso rispetto al novembre 2023"

Leggi tutto su Palermotoday.it

"Sulla realizzazione deiil mio governo non intende distrarsi. Collaboreremo con il commissario nazionale Dell'Acqua ma senza fare sconti. Dobbiamoil più possibile: la scadenza certa su questi impianti, per me, è luglio-agosto 2025". Lo ha detto oggi il presidente della.