Chietitoday.it - Si pernotta gratis nei B&B: ritorna anche quest’anno la settimana del baratto 2024

Leggi tutto su Chietitoday.it

Dal 18 al 24 novembreladelpromossa da Bed-and-breakfast.it. In queste giornate sarà possibile viaggiare in tutta Italia senza costi per ilmento in cambio di beni e servizi.Funziona così: anziché pagare, i viaggiatori possono barattare beni o servizi.