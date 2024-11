Ravennatoday.it - Si cercano idraulici ed elettricisti per un'azienda ravennate

Mercoledì 13 novembre dalle 14.30 al Centro per l'impiego di Ravenna è previsto un pomeriggio di preselezioni per lavoratori interessati al settore delle installazioni e manutenzioni. L’approdo è in Nta,attiva nella realizzazione di impianti, elettrici, antincendio e.