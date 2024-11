Ilrestodelcarlino.it - Sevizie al figlio di 5 mesi per ottenere sussidi per le cure: è la pista della procura di Padova

, 6 novembre 2024 - Lesulper simulare problemi di salute cronici epubblici per ledel bimbo. Sarebbe il motivo economico ad avere spinto il 22enne dia maltrattare e seviziare ildi 5, che dallo scorso agosto passava da un ricovero all'altro. Il bambino è grave e per ora resta ricoverato in terapia intensiva nel reparto pediatrico dell’oespadel di. Lainvestigativa È questa, secondo quanto confermato, lainvestigativa che sta prendendo corpo nell'ambito delle indagini sul caso scoperto dai medici dell'ospedale di. Il padre - un 22enne disoccupato, che non avrebbe mai lavorato - è stato fermato in flagranza di reato mentre il piccolo si trovava in ospedale e ora si trova in carcere con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni gravi.